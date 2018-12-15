Kaza yapan otomobil mobilya atölyesine girdi!

Alınan bilgiye göre, Doktor Halil Bey Caddesi'nde, Hüseyin Balcı idaresindeki 16 ABJ 351 plakalı otomobil, Mehmet Çoban yönetimindeki 16 KGN 57 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Balcı'nın kullandığı araç, Ethem Şahin'e ait mobilya atölyesine girdi.

Kazada yaralanan Balcı ve diğer araçta bulunan Fatma Çoban, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Birden araba içeri girdi'

Kaza anını anlatan iş yeri sahibi Ethem Şahin, "Bir şey anlamadım. İşlerimi bitirdim tam dükkandan çıkmak isterken birden araba içeri girdi. Korktum tabii. Ben bir şey anlamadım, kazanın nasıl olduğunu görmedim. Arabanın içeri girdiğini gördüm." diye konuştu.