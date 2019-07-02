Kaza yapan otomobil apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı

Isparta’da kontrolsüz kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri savrularak apartman boşluğuna düştü. Apartmanda dik vaziyette kalan otomobilin sürücü yaralandı. Kaza anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T. yönetimindeki 32 AN 595 plakalı otomobil ile Hüseyin Ö. idaresindeki 32 K 0067 plakalı otomobil 200 - 203. Cadde kesişimindeki kavşakta çarpışarak kaza yaptı. Otomobillerden biri yol ortasında kalırken, diğer araç ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartman boşluğuna düştü. Kazada apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, diğer sürücü ise burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı sürücüyü daha sonra gerekli tedavileri yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan, apartman boşluğuna düşen otomobil ise emniyet ekipleri tarafından çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, çarpışan otomobillerden birinin, önce apartmanın yol ile arasında kalan çitlere çarparak devirdiği, ardından da yaklaşık 3 metre derinlikteki boşluğa düştüğü ve bagaj kapağının açıldığı yer alıyor.