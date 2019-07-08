0553 313 94 23

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:05
Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.


Olay, Alaaddin A. idaresindeki 06 VNG 55 plakalı pikap, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulanan Satılmış U., Necmi Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta kimyasal madde şüphesiyle hastane, yaralılar, yaralılara müdahale yapan sağlık ve jandarma ekipleri dezenfekte edilmesi için hastanenin acil katı kapatıldı. Özel dezenfekte ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda hastanenin acili dezenfekte edilirken yaralılar ve sağlık çalışanları için yeni kıyafetler temin edilerek dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Takımımızı Avrupa kupalarında oynatacak bir netice bekliyoruz"
    1. "Takımımızı Avrupa kupalarında..
    2. Hatay Valiliği: "Reyhanlı’daki..
    3. Bu şerbet harareti gideriyor!
    4. Tarsus’taki kayıp kız bulundu
    5. Tunus'un en büyük işçi sendikası..
    6. Dünya üçüncüsü İsveç’e coşkulu..
    7. Çukurca’da 1 kadın ve çocuğu vuruldu
    8. FETÖ'nün gerçek yüzü Arnavutluk'ta..
    9. Şanlıurfa’dan sınıra askeri sevkiyat
    10. MÜSİAD Karadeniz Ereğli Yönetimi GİK..
    11. Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi..
    12. GÜNCELLEME 2 - Reyhanlı'da derneğe ait..
    13. LGS 2019 tercih sonuçları ne zaman..
    14. Antalyaspor'un Erzurum kampı
    15. Borç nedeniyle suları kesilen..
    16. Kaza yapan araçta kimyasal madde..
    17. Tenis: Wimbledon
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
    19. Ürdün 2 yıl aradan sonra Katar'a..
    20. Tunuslu medya patronunun mal varlığı..
    21. Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
    22. Bir kent alarma geçti! 118 kişi..
    23. Suriye’de polis şefine suikast..
    24. Dereden drenajla su alınınca 120 kişi..
    25. #TeşekkürlerÖmerAbi büyük ilgi gördü
    26. Balotelli için Napoli'de suç duyurusu
    27. İşte başucu seyahat kitapları
    28. Ayvalık’ta 36 göçmen jandarmanın..
    29. Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez..
    30. Danimarka'dan mültecilere geri dönüş..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var