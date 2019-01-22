Kaza yapan araçlar yayaların arasına daldı

Kaza, Kocaeli'ninDarıca ilçesi İstasyon Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi ile 1405. Sokak kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Emre T. yönetimindeki 34 BZ 2170 plakalı hafif ticari araç ile Ömer K. idaresindeki 32 LC 333 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Araçların çarptığı Marifet Ş. ve ismi alınamayan bir kişi yaralanırken, Hanımşah Ş. ise aracın altında kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç altından çıkarılan Hanımşah Ş., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarda Darıca Farabi araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.