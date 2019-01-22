0553 313 94 23

Kaza yapan araçlar yayaların arasına daldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kaza yapan iki araç kaldırımda yürüyen yayaların arasında daldı. 3 kişinin yaralandığı kazada araç altında kalan 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22 Ocak 2019 Salı 17:50
Kaza yapan araçlar yayaların arasına daldı

Kaza, Kocaeli'ninDarıca ilçesi İstasyon Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi ile 1405. Sokak kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Emre T. yönetimindeki 34 BZ 2170 plakalı hafif ticari araç ile Ömer K. idaresindeki 32 LC 333 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Araçların çarptığı Marifet Ş. ve ismi alınamayan bir kişi yaralanırken, Hanımşah Ş. ise aracın altında kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç altından çıkarılan Hanımşah Ş., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarda Darıca Farabi araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:50
  1. Kocaeli
  2. Darıca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis cezası
    1. Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis..
    2. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
    3. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
    4. Piyasalarda gün sonu
    5. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
    6. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
    7. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
    8. Borsa günü yükselişle tamamladı
    9. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
    10. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
    11. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
    12. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
    13. Meksika'da boru hattındaki patlama
    14. CHP'li Özgür Özel'den Binali..
    15. MHP Osmaniye ilçe belediye başkan..
    16. AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman sona..
    17. Esed rejiminden Hama'ya saldırı
    18. 23 aylık üvey kızını kemiklerini..
    19. Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen uyarısı
    20. Erzurumspor'dan göğüs reklamı..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe