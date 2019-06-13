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Kaza yapan araçlar yayalara çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesi kontrolden çıkarak başka bir araca çarpan otomobil, yoldan karşıya geçen anne ve çocuğuna çarparak durabildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:53
Kaza yapan araçlar yayalara çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesi kontrolden çıkarak başka bir araca çarpan otomobil, yoldan karşıya geçen anne ve çocuğuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.


Kaza öğlen saatlerinde Köşklüçeşme Mahallesi 548 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 553 ve 548 Sokak kesişiminde Batuhan T.(14)nin kullandığı 34 EL 2548 plakalı otomobil, olan Serkan Karatepe idaresindeki 06 AV 5057 plakalı bir başka otomobile çarptı. Kazaya karışan araçlar park halindeki araçlara daha sonra da yolda karşıdan karşıya geçmekte olan bir bayan ve çocuğuna çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini sonucu isimleri öğrenilemeyen anne ve çocuğu Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası iki araç kullanılamaz hale gelirken park halindeki diğer araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:53
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