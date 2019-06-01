Kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi.Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 TJ 790 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampol kenarında bulunan taş yığınlarının üzerine uçtu. Kazada ölü veya yaralı olmazken, taşların üzerine uçan ve askıda kalan araçta da küçük çaplı hasar meydana geldi.

Adeta elle taşların üzerine konulmuş gibi aracı gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Yoldan geçenler ilginç kazayı cep telefonlarıyla kaydetti.

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