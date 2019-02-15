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Kaza yapan araca başka otomobil çarptı: 6 yaralı

ÇORUM (İHA) –Çorum’un Kargı ilçesinde kaza yapan hafif ticari araca başka bir ticari aracın çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında aralarında 112 görevlisi ile kazaya müdahale eden bir vatandaşla birlikte 6 kişi yaralandı.

15 Şubat 2019 Cuma 03:27
Kaza yapan araca başka otomobil çarptı: 6 yaralı

ÇORUM (İHA) –Çorum’un Kargı ilçesinde kaza yapan hafif ticari araca başka bir ticari aracın çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında aralarında 112 görevlisi ile kazaya müdahale eden bir vatandaşla birlikte 6 kişi yaralandı.


Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde olan Veysel Kara yönetimindeki 34 BL 4852 plakalı araç Beygircioğlu kavşağına geldiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettiği sırada kazayı görerek yardıma gelen İdris Doğan adlı bir kişiye Seyfettin Kılıç yönetimindeki 34 EJ 0040 plakalı ticari kazayı sonda anda fark edip fren yapmasına rağmen duramayarak çarptı. Kaza anında 112 ekibi görevlisi Serkan Usluoğlu’da aracın kendisine de çarpacağını görerek bariyerlerden atladığı sırada yaralandı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Şadiye Kılıç ve Yeter Karabıyık yaralandı Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alndı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 03:27
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