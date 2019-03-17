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Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

Malatya’da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı.

17 Mart 2019 Pazar 01:53
Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

Malatya’da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpan araç sürücüsü


aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JAN 38 plakalı otomobil Malatya kent merkezi istikametine seyir halindeolan C.A. yönetimindeki 44 DD 776 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, 44 DD 776 plakalı otomobil sürücüsü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.M. yaralandı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alınırken,kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 01:53
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