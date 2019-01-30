Bursa'da kaza yapan araç, oto lastik dükkanına uçtu Bursa'da seyir halindeki otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun alt kısmında bulunan oto lastik dükkanında bulunan başka bir aracın üstüne uçtu

Edinilen bilgiye göre, Alper Özden kontrolündeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Akif Yıldırgan kontrolündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun 2 metre altında bulunan Mustafa Duman'a ait oto lastik dükkanında park halinde bulunan başka bir otomobilin üzerine uçarak, ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Yıldırgan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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