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Kaza yapan araç alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında yol kenarına park edilen otomobilde yangın çıktı.

15 Mart 2019 Cuma 22:53
Kaza yapan araç alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında yol kenarına park edilen otomobilde yangın çıktı.



Alınan bilgilere göre, Muhammed Y.’ye ait 16 Y 6909 plakalı otomobil Göçmen Sokak’ta bir başka araçla çarpıştı. Kaza sonrasında aracın ön tarafında maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kendi aralarında anlaşırken, kaza yapan araç sokak üzerine park edildi. Kazadan 2 saat sonra araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların fark etmesiyle durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangın neticesinde aracın motor kısmında küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının akünün şase yapmasından çıktığı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:53
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