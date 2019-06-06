Kaza yapan araç alev aldı: 4 yaralı Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Sungurlu’dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan Osman Eğioğlu yönetiminde ki 06 AF 8231 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kaza yapan aracın motor kısmından alevler yükseldi. Çevrede ki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 4 kişi kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yanan araç Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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