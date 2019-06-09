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Kaza sonrasında korkan küçük kızı trafik polisi sakinleştirdi

Kayseri’de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında korkan küçük kızı olay yerine gelen trafik polisi sakinleştirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 09:39
Kaza sonrasında korkan küçük kızı trafik polisi sakinleştirdi

Kayseri’de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında korkan küçük kızı olay yerine gelen trafik polisi sakinleştirdi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi’nde meydana gelen kazada 38 ZS 436 plakalı otomobil ile 38 DY 356 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrasında korkan küçük bir kız, kazayı incelemeye gelen trafik polisi tarafından sakinleştirildi. Yapılan inceleme sonrasında araçlar yoldan çekilirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:39
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