0553 313 94 23

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü.

19 Şubat 2019 Salı 09:48
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.


Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale için trafik ekipleri olay yerine geldi. Bu sırada kaza yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce çok sayıda polis sevk edildi. Gelen ekipler kavga eden şahısları gözaltına aldı.


Olay sonrasında trafik ekibinin aracında maddi hasar meydana gelirken, arbede sırasında bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası toplanan meraklı kalabalığı, emniyet ekipleri dağıttı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor
    1. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    2. Yük boşaltırken akıma kapılan şoför..
    3. Kocaeli İtfaiyesi’nden 50 personele..
    4. Osmangazi’de su kesintisi
    5. Kars’ta tipiden 23 köy yolu ulaşıma..
    6. BM: "Avustralya’daki kuraklık çocuklar..
    7. Bakan Kasapoğlu’ndan, eski bakan..
    8. Çığ düşen yolda kar yüksekliği 13..
    9. Türk Telekom'dan yeni nesil dijital..
    10. Soydan: "Kadınlar üzerinden..
    11. Kadına şiddete mahkeme acımadı
    12. Gümrük mevzuatı değişti ihracatçı zora..
    13. ’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini..
    14. Şanlıurfa Ticaret Borsası
    15. Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı
    16. Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    17. Allianz Türkiye'de üst düzey atama
    18. Palandöken: "Akaryakıt desteği esnafa..
    19. Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon..
    20. Varşova'daki Yemani-Netanyahu..
    21. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
    22. Türkiye iyi işler çıkarıyor
    23. Avrupa borsaları
    24. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
    25. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
    26. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    27. Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru..
    28. Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da..
    29. Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi..
    30. Asya borsaları
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun