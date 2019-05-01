Kaza sonrası gaz kaçıran araca itfaiye ekipleri müdahale etti Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana elen trafik kazası sonucu gaz kaçıran araca itfaiyenin erken müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana elen trafik kazası sonucu gaz kaçıran araca itfaiyenin erken müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre Tavşanlı istikametinden Emet istikametine gelen Halil G., yönetimindeki 43 U 3937 plakalı araç, ilçeye girişteki Toki kavşağında virajı alamayarak taklalar attı. Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkan araç sürücüsü Halil G.,araçta gaz kaçağı olduğunu farketti.

Kaza yerine gelen polis ekipleri de gaz kaçağını fark edip yolu trafiğe kapattılar ve itfaye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçağını önledikten sonra yolu yıkadılar. Temizlik çalışmalarının ardından 30 dakika trafiğe kapalı kalan yol tekrar trafiğe açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.