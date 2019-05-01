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Kaza sonrası gaz kaçıran araca itfaiye ekipleri müdahale etti

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana elen trafik kazası sonucu gaz kaçıran araca itfaiyenin erken müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 05:53
Kaza sonrası gaz kaçıran araca itfaiye ekipleri müdahale etti

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana elen trafik kazası sonucu gaz kaçıran araca itfaiyenin erken müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre Tavşanlı istikametinden Emet istikametine gelen Halil G., yönetimindeki 43 U 3937 plakalı araç, ilçeye girişteki Toki kavşağında virajı alamayarak taklalar attı. Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkan araç sürücüsü Halil G.,araçta gaz kaçağı olduğunu farketti.


Kaza yerine gelen polis ekipleri de gaz kaçağını fark edip yolu trafiğe kapattılar ve itfaye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçağını önledikten sonra yolu yıkadılar. Temizlik çalışmalarının ardından 30 dakika trafiğe kapalı kalan yol tekrar trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 05:53
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