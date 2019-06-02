Kaza sonrası duran kalbi tekrar çalıştırıldı Batman’ın Gercüş ilçesinde fıstık bahçesini ilaçlarken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kalbi duran traktör şoförü, sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Batman’ın Gercüş ilçesinde fıstık bahçesini ilaçlarken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kalbi duran traktör şoförü, sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Edinen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Şehmus Canpolat’ın (70) kullandığı 72 AJ 195 plakalı traktör, fıstık bahçesini ilaçlarken kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan traktörün şoför mahalli ile ağaç arasına sıkışan sürücü Canpolat ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Canpolat’ın kurtarılması için çalışma başlattı. Ağaç ile koltuk arasına sıkışan sürücü ağaç kesilerek sıkıştırıldığı yerden çıkartılabildi. Kalbi duran Canpolat, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Canpolat, Gercüş Devlet Hastanesi’nde devam eden kalp mesajının ardından hayata döndürüldü.

Kazada ağır yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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