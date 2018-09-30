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Kaza sonrası bu manzarayı görenler şaşkına döndü! Kamyonet çatıya düştü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kamyonet çatıya düştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

30 Eylül 2018 Pazar 15:43
Kaza sonrası bu manzarayı görenler şaşkına döndü! Kamyonet çatıya düştü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde çatıya düşen kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyreden 59 DP 861 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle önce elektrik trafosuna çarptı, ardından yoldan kot farkı bulunan bir evin ahır olarak kullanılan bölümünün çatısına düştü.

Sürücü özür diledi

Kazanın ardından kamyoneti kullandığını ifade eden Mustafa A. ev sahibinden özür dileyerek, meydana gelen hasarı karşılayacağını belirtti.

Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonetteki Serhat B. (17) ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince  Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya tanıklık eden vatandaşlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, araç içerisinden 4 kişinin çıktığını ve kazanın ardından 2 kişinin olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Kamyonet, çatıdan vinç yardımıyla çıkarıldı. 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 15:43
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