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Kaza oranlarını en aza indirmek için her gün havadan denetim yapılıyor

Konya’da trafik önlemleri ve kazaların azalması noktasında yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücüleri drone ile havadan denetliyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
Kaza oranlarını en aza indirmek için her gün havadan denetim yapılıyor

Konya’da trafik önlemleri ve kazaların azalması noktasında yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücüleri drone ile havadan denetliyor.


2018 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılmaya başlayan droneler, operasyonlar dahil olmak üzere birçok çalışmada güvenlik güçlerinin yardımcısı haline geldi. Birçok operasyonda kullanılan droneler şimdi trafik denetimlerinde de kullanılmaya başlandı. "Trafik kazalarını azaltma ve ihlalleri önleme" planı kapsamında, Konya polisi şehirler arası yollarda yaptığı drone uygulamalarında, emniyet kemeri, sürücülerin telefonla konuşması gibi birçok hatayı tespit ediyor.


Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri başta Konya-Ankara karayolu olmak üzere kentin giriş ve çıkış noktalarında her gün havadan denetim yapıyor. Yapılan denetimler sayesinde kural ihlalleri en az seviyelere düşerken kaza oranlarının ise geçtiğimiz yıllara göre azaldığı görülüyor.


Son yıllarda trafik kazalarının azalması noktasında başlatılan proje kapsamında bu çalışmanın aralıksız devam edeceğini belirten Konya Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Hüseyin Bozlar, "Sağ şeritte ve kara-yollarındaki bankette uygunsuz bekleme, hatalı sollama ve emniyet kemeri gibi kural ihlallerini tespit etmek amacıyla kent genelinde drone ile denetimler gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı içerisinde drone ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda 115 araca 17 bin 391 lira para ceza yazıldı" şeklinde konuştu.



"Sürücülerden isteğimiz kuralları ihmal etmesinler"


Yollardaki en önemli etkenlerden birisinin kurallara uymak olduğunun altını çizen Komiser Yardımcısı Hüseyin Bozlar, "Biz sürücülerimizin gidecekleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Sürücülerden isteğimiz kuralları ihmal etmesinler, mutlaka hız limitlerine uysunlar, cep telefonu ve en önemli unsur ise emniyet kemerini mutlaka taksınlar. Uzun yola gidenler ise iki saate bir mutlaka dinlenmeleri gerekiyor. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan sürücülere 108 lira, radar cezalarımız ise 3 periyottan oluşmakta yüzde 10 hız sırını aşan sürücülerimize 335 lira, aşarlarsa 488 lira, yüzde 50’den fazla hız sınırını aşarlarsa 1002 lira idari para cezası kesilmektedir" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
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