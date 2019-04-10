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Kaza öldüğü sanılan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı

Osmaniye’de aracın kanala düşmesi sonucu öldüğü sanılan kadının, kocası tarafından kendisini aldattığı iddiasıyla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:27
Kaza öldüğü sanılan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı

Osmaniye’de aracın kanala düşmesi sonucu öldüğü sanılan kadının, kocası tarafından kendisini aldattığı iddiasıyla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.


Osmaniye merkeze bağlı Orhaniye köyünde geçtiğimiz Aralık ayında Adem Balaban’ın kullandığı araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düşmüştü. Kazada sürücü Adem Balaban ile eşi Cennet Çetin Balaban ve kızları Melek Seda Balaban yaralanmıştı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Cennet Çetin Balaban tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Kazadan bir hafta sonra yaralama olayına karışan Adem Balaban polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki olayında bağlantılı olduğunu düşünen ekipler Balaban’ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Adem Balaban, boğularak can verdiği sanılan Cennet Çetin Balabanı, arkadaşı M.G. ile yasak aşk yaşadığı iddiası ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



Cinayeti itiraf etti


Osmaniye’de eşinin ölümünden bir hafta sonra bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Cennet Çetin Balaban’ın ölümüyle ilgili olacağını düşünen ekipler Adem Balaban’ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Balaban, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti, ancak iki olay arasında bağ bulunmadığını söyledi.


Adem Balaban, eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini, gezinti sırasında da otomobilin direksiyonunu bilerek sulama kanalına kırdığını ifade etti. Araç su kanalına girince eşini saçından tutup çekerek 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü kaydetti. Adem Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:27
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