'Kaza namazı tartışmasına dair'

Son zamanlarda fesbukta dolaşan bir videoda, din adamı olarak geçinen birileri ısrarla dinde Kaza Namazı olmadığın ispat etmeye çalışmaktadır.. Acizane kanaatime göre bu gibi faaliyetler, İslam’a hizmet etmekten ziyade bilakis, ifsat edici, nifak çıkartıcı bir hareket tarzı olarak görülmektedir.. Bahsi geçen videoda önce, namazın hikmetleri çok güzel anlatılmaktadır.

Şöyle ki, Namazın çok mühim bir ibadet olduğunu, bu sebeple hiçbir suretle kazaya bırakılamayacağı ifade edilmektedir. Bir cümlesinde ise, aynen şöyle diyor, Namaz her ne olursa olsun, mutlaka zamanında kılınmalıdır.. Hatta, ameliyata girmiş dahi olsa, bir iki dakika fırsatını bulup, namazını yine kılmalıdır. Tabii ki burada namazı mutlaka kılması icap şahıs, ameliyat olan mı, yoksa ameliyatı yapanlar mı olduğu belli değil. Tam muğlak bir ifade tarzı. En azından yoğun bakımda yatanların, abdest alamayacak durumda olanların, namazlarını kazaya bırakmamak için nasıl hareket edeceklerine dair her hangi bir açıklama da bulunulmamakta... Muhterem Din Adamı, bütün bu anlattıklarından sonra kesin hükmünü veriyor. Dinimizde Kaza Namazı yoktur. Ben, böyle bir ifade tarzını bugüne kadar hiç duymadım. Zira, hocalarımız ve vaizlerimiz bilhassa Kandil Gecelerinde yaptıkları konuşmalarda, bu gecelerin layıkı veçhiyle ihya edilebilmesi için bu gecelerde kaza borcu olanlar, kaza namazı, Kaza Namazı borcu olmayanlar ise, Allah rızası için Nafile Namaz kılsınlar diye yıllardan beri cemaate telkinde bulunmaktadırlar. Hocalarımız, herhalde bugüne kadar bizleri yanlış yönlendirmiş olamaz. Böyle bir şeyin olabileceği aklımın köşesinden dahi geçmez.

Bu cümleden olarak, şu hususu ifade eydim ki, Kur’an-ı Kerim’de, vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile alakalı olarak herhangi bir hüküm bulunmamakla beraber, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmişlerdir.. Bu itibarla, bilhassa dünyamızı ve ahretimizi kazandıracak bu tür mühim mevzuların (Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri, halk nezdinde itibar görüp temayüz etmiş hoca efendiler gibi) kabul görmüş, mercii ve kişilerden öğrenilmesinde fayda mülahaza etmekteyim. Mühim bir mesele olarak gördüğüm bu hususu acizane olarak Siz değerli okuyucularım ile paylaşmak istedim..