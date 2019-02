Günde beş vakit namaz kılmak her Müslümana farz kılınmıştır. Namaz müminin miracıdır zira namaz Miraç gecesinde farz kılınmıştır onun için namaz sahibini miraca yükseltir. Namaz sayesinde yüce yaradanımız Rabbimiz Allah (C.C) ile konuşur onun huzuruna çıkarız. Müslümanlar iş yoğunluğundan ya da bazı sebeplerden ötürü namazı vaktinde kılmaz. Vaktinde kılınmayan namaz için kaza gerektiğinden kişi kılamadığı namazı kaza yapar. Peki Kaza namazı ne zaman kılınır ne zaman kılınmaz? Kaza namazı niyet nasıl edilir? Kaza namazı nasıl kılınır? Kaza namazı kaç rekat kılınır? Kaza namazı kılınacak vakitler neler?

Vaktinde kılamayıp kazaya kalan namazları altı vakti bulan veya daha çok olan bir kimse, kaza namazları arasında bir sıra gözetmediği gibi, kaza namazları ile vakit namazları arasında da bir sıra takibi yapmaz. Namaz kılmanın mekruh olduğu üç kerahet vaktinin dışında, istediği ve müsait olduğu her zaman kılabilir. Çünkü kaza namazları için belli bir vakit yoktur. Meselâ, vaktinde kılınamamış olan bir ikindi namazı yatsıdan sonra, bir yatsı namazı da öğleden sonra kılınabilir. Kaza namazlarını kılarken vakti belirlemeye gerek yoktur. Bu çok zor olacağından kolay olanı yapmak daha uygundur. Bir kaza namazı şöyle niyet edilerek kılınır: Meselâ: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım ilk öğle namazını" yahut "son öğle namazını kılmaya." Böylece kazaya kalmış olan namazlar, ya ilk kazaya kalmış olanından başlanmış olur veya en son kazaya kalmış olanından başlanmış olur ki, her iki halde de belli bir düzene göre geçmiş namazlar kılınarak azalmış olur. Daha kolay olması bakımından "Üzerimde olan bir öğle veya ikindi namazını kaza ediyorum" şeklinde niyet etmek de yeterlidir. Bir vaktin namazı kaza edileceği zaman önce bir ezan okunur, sonra ikamet getirilerek kılınır. Birden fazla kaza namazı kılınacağı zaman da hepsi için bir ezan kâfi gelirken, her farz namazı için ayrı ayrı ikamet getirmek sünnettir.

Kaza namazları hangi vakitlerde kılınır, hangi vakitlerde kılınmaz?

Kazaya kalmış olan namazların kaç vakit olduğunu kesin olarak bilemeyen kimse, galip tahminine göre hareket eder. Sayı bakımından tam bir tahmin yapamıyorsa, üzerinde kaza namazı kalmadığı kanaatine varıncaya kadar kılar. Aynı namazları kazaya kalmış olan kişiler, bu namazı cemaatle kılabilirler. Fakat farklı farklı namazları kılmaya kalkanlar tek bir cemaat olamazlar; ayrı ayrı kılmaları gerekir. Kaza namazlarını, mümkünse evde kılmayı tercih etmelidir. Şayet bu namazlar mazeretsiz olarak kazaya bırakılmışsa, bir günah sayılacağından bunu teşhir etmek uygun olmaz.

Namaz kılması tahrimen mekruh, yani haram olan vakitler üçtür. Bu vakitlerin haricinde her zaman kaza namazı kılınır. Günlük namazların arkasından da kılınır.

Kaza namazı için mekruh vakitler:

a- Sabah güneş doğunca, 50 dakika geçinceye kadar kaza ve nafile namaz kılınmaz.

b- Öğleye 20 dakika kalınca, öğleye kadar kaza ve nafile kılınmaz.

c- Akşama 45 dakika falan kaldıktan sonra artık o günün ikindisi hariç kaza namazı kılınmaz.

Mukim ve seferi iken kazaya kalan namazlar nasıl kılınır?

Mukimken kazaya kalan farzlar, seferde de dört rekat olarak kılınır. Seferde kazaya kalan farzlar, mukimken kaza edilince, iki rekat olarak kaza edilir. Tam olarak bilinmiyorsa, hepsini dört rekat olarak kaza etmek günah olmaz.

Cemaati beklerken kaza namazı kılınır mı yoksa farzı kılıp sonra mı kaza kılmalı?

Cemaate yetişilebilirse, kaza kılmak iyi olur. Mekruh vakitler hariç her zaman kaza kılınır. Kaza namazı kılarken kamet okunur mu? Evet erkekler okur.

Kaza namazına nasıl niyet edilir?

Mesela sabah namazı için:

Niyet ettin Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım sabah namazını kılmaya veya Niyet ettim Allah rızası için üzerimde olan bir sabah namazını kaza etmeye veya Niyet ettin Allah rızası için kılamadığım en son sabah namazını kaza etmeye deyip tekbir alınır.