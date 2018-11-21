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Kaza kurşunuyla vurulan otobüs yolcusu öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüsteki bir yolcu, polis aracının üzerindeki silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti- Vali Abdullah Erin ile Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, hayatını kaybeden kişinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
Kaza kurşunuyla vurulan otobüs yolcusu öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otobüsteki bir yolcu, polis aracının üzerindeki silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, hasta kardeşi Vedat Polat ile Diyarbakır'dan Adana'ya giden Sedat Polat'ın (32) bulunduğu yolcu otobüsü, Birecik ilçesi yakılarındaki polis uygulama noktasında durduruldu.

Otobüsün ön koltuğunda oturan Sedat Polat, yaklaşık 50 metre ilerideki zırhlı polis aracının üzerinde bulunan silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Vali Erin'den taziye ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Polat'ın yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Vali Erin, baba Hüseyin Polat ile bir süre görüştü ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
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