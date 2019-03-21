Kaza kurbanı asker gözyaşları arasında defnedildi İstanbul’da askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden asker Sertaç Yavuzeş (25) memleketi Antalya’da defnedildi.

İstanbul’da askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden asker Sertaç Yavuzeş (25) memleketi Antalya’da defnedildi.

Er Sertaç Yavuzeş’in cenazesi, İstanbul’daki birliğinde düzenlenen törenin ardından Antalya’ya gönderildi. Cenaze, bugün Antalya’nın Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan Suffe Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında Boynuzlukuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze namazına Yavuzeş’in ailesi, yakınları, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve vatandaşlar katıldı. Oğlunun cenazesini toprağa veren baba Muzaffer Yavuzeş ve anne Nazife Yavuzeş yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

İstanbul Bağlarbaşı’ndaki birliğinde görev yapan Yavuzeş, dün kendi kullandığı askeri aracın devrilmesiyle hayatını kaybederken araçta bulunan yaralı iki asker ise hastanede tedaviye alınmıştı.

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