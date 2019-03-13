Kaza haberini alan Akbağ, İzmir’e geldi Hayat arkadaşı Zafer Çika’nın İzmir’den Çeşme’ye giderken otoyolda kaza yaptığı haberini alan Demet Akbağ, İstanbul’dan İzmir’e geldi.

Hayat arkadaşı Zafer Çika’nın İzmir’den Çeşme’ye giderken otoyolda kaza yaptığı haberini alan Demet Akbağ, İstanbul’dan İzmir’e geldi.

Havayolu ile İzmir’e gelen Demet Akbağ, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen ve arka kapıdan giriş yaptığı öğrenilen Akbağ’ın, eşinin durumu hakkında bilgi için doktorlarla görüştüğü belirtildi.

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