Kaza görüntüleri kameralarda
Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı.22 Mart 2019 Cuma 13:09
Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı.
Kütahya genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameraları tarafından görüntülendi. Mobeselere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor.
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