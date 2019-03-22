Kaza görüntüleri kameralarda Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı.

Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı.

Kütahya genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameraları tarafından görüntülendi. Mobeselere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.