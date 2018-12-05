Kaza cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, alınan bilgiye göre, Vali Konağı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duramayan bir araç, öndeki araca çarptı.

Kaza anı, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışıkta duramayan aracın o sırada kayıtta olan telefonun bulunduğu aracı da teğet geçtiği görüldü.