Kaza cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ışıklarında iki aracın çarpıştığı kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.05 Aralık 2018 Çarşamba 21:24
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, alınan bilgiye göre, Vali Konağı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duramayan bir araç, öndeki araca çarptı.
Kaza anı, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kırmızı ışıkta duramayan aracın o sırada kayıtta olan telefonun bulunduğu aracı da teğet geçtiği görüldü.
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