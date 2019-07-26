0553 313 94 23

Kaza anını simülatör aracında yaşadılar

Adana’da emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla simülatör aracına bindirilen vatandaşlar kaza anını yaşadı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:17
Kaza anını simülatör aracında yaşadılar

Adana’da emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla simülatör aracına bindirilen vatandaşlar kaza anını yaşadı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, simülatör aracına bindirilerek kaza anını yaşamaları sağlandı.


Emniyet kemerinin faydasını uygulamalı olarak yaşayan vatandaşların, emniyet kemeri takma konusunda daha duyarlı hale geldiğini ifade eden yetkililer,"Ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımız trafik kazaları sonucu yaralanıyor ya da hayatlarını kaybediyor. Kazalar neticesinde maddi ve manevi kayıplar verilmektedir. Kazaların oluşumunda alt yapı eksikliği, hava koşullarının kötü olması gibi etkenlerin yanı sıra yaralanma ve ölüm olaylarının en önemli etkeni emniyet kemeri takmama alışkanlığıdır. Emniyet kemeri doğru kullanıldığında size bir kaza anında ön koltukta yüzde 45-60, arka koltukta yüzde 70-75 ikinci bir yaşam şansı vermektedir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz oldu
    1. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman..
    2. Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine..
    3. ÖSYM'den sınava girecek adaylara..
    4. PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    6. Bu restoranda QR koduyla girilen..
    7. İstanbul merkezli 11 ilde "sahte..
    8. CHP'den Düzce açıklaması
    9. Vali Soytürk, köy muhtarlarıyla bir..
    10. Konya'da mısır tarlaları arasına..
    11. Vali Gül’den GAÜN Tekponark’a ziyaret
    12. Akfen İnşaat'ın Bulvar Loft projesine..
    13. Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana..
    14. Fabrika yangınında hayvanlar da..
    15. Alman kimya devi Bayer'e tazminat..
    16. İran ordusuna bağlı komutan esti..
    17. Sibsi'nin ardından Tunus'u kritik bir..
    18. İran 18 Hintli denizciye konsolosluk..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    20. Erdoğan: "Hamallığını üstlendiğimiz..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor