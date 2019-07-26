Kaza anını simülatör aracında yaşadılar

Adana’da emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla simülatör aracına bindirilen vatandaşlar kaza anını yaşadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, simülatör aracına bindirilerek kaza anını yaşamaları sağlandı.

Emniyet kemerinin faydasını uygulamalı olarak yaşayan vatandaşların, emniyet kemeri takma konusunda daha duyarlı hale geldiğini ifade eden yetkililer,"Ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımız trafik kazaları sonucu yaralanıyor ya da hayatlarını kaybediyor. Kazalar neticesinde maddi ve manevi kayıplar verilmektedir. Kazaların oluşumunda alt yapı eksikliği, hava koşullarının kötü olması gibi etkenlerin yanı sıra yaralanma ve ölüm olaylarının en önemli etkeni emniyet kemeri takmama alışkanlığıdır. Emniyet kemeri doğru kullanıldığında size bir kaza anında ön koltukta yüzde 45-60, arka koltukta yüzde 70-75 ikinci bir yaşam şansı vermektedir" dedi.