0553 313 94 23

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:07
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir kavşakta bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Sabah saat 09.05 sıralarında Ümit Y. idaresindeki 20 B 6010 plakalı araç, Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5313 No’lu Sokak’ta seyir halindeyken 5304 No’lu Sokak ile birleştiği kavşağa geldiği sırada Özgür A. idaresindeki 35 KB 6056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 KB 6056 plakalı araç kaldırıma çarparak takla attı. 35 KB 6056 plakalı aracın sürücüsü Özgür A. kazada hafif yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Girişimcilere 500 milyon TL bütçe ayıracağız"
    1. "Girişimcilere 500 milyon TL bütçe..
    2. GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu
    3. Berlin’de Bursa imzası
    4. THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX..
    5. Kaymakam Üçer: “Geceleri düdük sesi..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski KKTC..
    8. Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    9. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    12. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    13. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    14. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    15. Park halindeki tırların akülerini..
    16. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    17. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    18. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    19. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    20. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    21. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    22. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    23. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    24. Yazar Burcu Bahar, minik..
    25. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    26. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    27. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    28. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    29. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    30. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!