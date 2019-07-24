Kaza anı araç kamerasında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde aniden duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.