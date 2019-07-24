Kaza anı araç kamerasında
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:41
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.
Kaza, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde aniden duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
YORUM YAZ