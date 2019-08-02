0553 313 94 23

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmaları

Doğu Biga Madencilik: - "Proje kapsamında suyun ve toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları tamamen madenciliğe ilişkin ön yargılar ile ortaya atılmıştır. Bu iddianın hiçbir bilimsel ve teknik dayanağı bulunmamaktadır"

02 Ağustos 2019 Cuma 22:08
Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmaları

ÇANAKKALE (AA) - Doğu Biga Madencilik şirketi, Kaz Dağları'nda yaptıkları altın arama faaliyetlerine ilişkin son günlerde kamuoyunu yanıltan çok sayıda gerçek dışı iddia bulunduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, Atikhisar Barajı'na olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

Proje alanının, Çanakkale il merkezine 30, Atikhisar Barajı'na 14, Kaz Dağları Milli Parkı'na ise 40 kilometre uzaklıkta olduğu hatırlatılan açıklamada, zenginleştirme tesislerinin, Atikhisar Barajı Su Havzası'nın da dışında kalacak şekilde konumlandırıldığı vurgulandı.

Maden sahasıyla ilgili olarak ağaç kesimi konusunda da önemli spekülasyonların yapıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzne konu olan ve madencilik faaliyetlerinin yapılacağı ormanlık sahadaki ağaç kesimi işlemlerinin tümü, verilen orman ve çevre izinleri kapsamında ve hukuki zeminde gerçekleşmiştir. Madencilik faaliyetlerinin başlaması ile eş zamanlı olarak da sahanın doğaya yeniden kazandırılması sağlanacaktır. Bölgeye önemli bir istihdam da sağlayan şirketimizin tüm faaliyetleri, ilgili kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Proje kapsamında suyun ve toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları tamamen madenciliğe ilişkin ön yargılar ile ortaya atılmıştır. Bu iddianın hiçbir bilimsel ve teknik dayanağı bulunmamaktadır.

Öncelikle altın arama ve çıkarma süreçlerinde siyanür ya da türevi bir madde asla kullanılmamaktadır. Çıkarılan kayaçların içindeki altının ayrıştırılması ise yine uluslararası kriterlere göre, katı bir prosedür içerisinde ve özel olarak hazırlanmış korunaklı, sızdırmazlığı sağlanmış yerlerde, ilgili idarelerin denetimiyle gerçekleştirilir. İddia edildiği gibi siyanürlü atık barajı bulunmayan tesisimiz, tüm uluslararası standartlar gözetilerek sıfır deşarj prensibiyle çalışacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:08
  1. Çanakkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'deki narkotik operasyonu
    1. Edirne'deki narkotik operasyonu
    2. Sultangazi’de silahlı kavga: Vurulan..
    3. ABD 900 göçmeni Meksika'ya gönderdi
    4. Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol..
    5. Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi
    6. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    7. Kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    8. Dünya şampiyonu Yiğit Yalçın Çitak'a..
    9. Kaz Dağları'ndaki altın arama..
    10. Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    11. Binali Yıldırım Başkan Erdoğan'ı..
    12. Antalya'da otomobilin üzerine tır..
    13. Pentagon’dan ‘ füze’ açıklaması
    14. Bakan Pakdemirli, yanan alanları..
    15. Elektroşok verilen yüzlerce balık..
    16. Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon..
    17. ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor
    18. Kolombiya'da yerli halklar liderine..
    19. "Hiçbir projeye rant gözüyle..
    20. Futbol: Hazırlık maçı
    21. Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması
    22. TYF Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi
    23. Trabzonspor yıldız stoperi KAP'a..
    24. OMÜ’den Anayasa Mahkemesinin kararına..
    25. Balıkesirspor - Afjet Afyonspor..
    26. Elektrikli bisikletin çarptığı 3..
    27. İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması..
    28. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    29. Konyaspor, Marin Anicic'i transfer etti
    30. Yeni Zelanda saldırısının mağdurları..
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!