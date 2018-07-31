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Kaz Dağları'nda halk seferber oldu! Üzerini böyle örtüyorlar...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerinde yaşayan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması amacıyla kuru ağaç dallarıyla dere ve su birikintilerinin üzerini kapatıp, ağ ve serpmeyle alabalığın tutulmasına engel oluyor.

31 Temmuz 2018 Salı 10:18
Kaz Dağları'nda halk seferber oldu! Üzerini böyle örtüyorlar...

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki derelerde gün gün azalan doğal kırmızı benekli alabalığın neslinin tükenmemesi için yöre halkı, seferber oldu. Köylüler, yol olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için çareyi dere ve su yataklarındaki birikintilerin üzerini kuru ağaç dallarıyla kapatmakta buldu. Kuru ağaç dallarıyla dere ve su birikintilerinin üzerini kapatan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın ağ ve serpme yöntemiyle avlanılmasına engel oluyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan çiftçi Hikmet Şahin (47), bölgede kırmızı benekli alabalığın ağ ve serpme yöntemiyle avlanıldığını söyledi. Derelerdeki alabalıkların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Şahin, "Biz de bölgedeki derelerdeki nesli tükenme noktasına gelen alabalıkların avlanmasını önlemek için yöntem geliştirdik. Yörede tarlası bulunan köylüler, alabalığın tutulduğu yerlerin üzerini kuru ağaç ve dallarla örterek hem alabalığın saklanmasını, yuva yapmasını sağlıyorlar. Kuru dallarla üstünü örtmeye çalıştığımız derelerde bu yöntem ile alabalıkların avlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:18
  1. kaz dağları
  2. koruma altına alındı
  3. kırmızı benekli alabalık

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