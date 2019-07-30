Kayyumların işe aldığı personeller HDP’li belediyelerce işten çıkarıldı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kayyumlar tarafından işe alınan sözleşmeli personeller, HDP’li belediyeler tarafından işten çıkarılmaya başlandı.

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı, Muş’un Varto Belediyesinde 16 ve Bitlis’in Gölbaşı Belediyesinde çalışan 36 sözleşmeli personelin işten çıkarılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Varto ve Gölbaşı belediyelerindeki emekçilerin haksız ve hukuksuz olarak işten atılmalarını kınadıklarını söyledi. 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda HDP, SP ve DP’ye geçen belediyelerde Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendika üyesi emekçilere yönelik sendika değiştirme baskısının artarak devam etmekte olduğunu kaydeden Başkan Kalır, “Muş ile Bitlis’in ilçe ve belde belediye başkanları maalesef CHP’nin izinden gitmeyi kendilerine görev edinmiştir. Muş Varto Belediyesinde 16, Bitlis Gölbaşı Belediyesinde 36 üyemiz olmak üzere toplam 52 arkadaşımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır. Çalışan emekçileri önce çöpe sonra eve göndermişlerdir. Keyfi uygulamalarla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sebepsiz işten çıkarmaları kınıyoruz. Emekçilere yönelik keyfi tutum ve uygulamalar, Muş ve Bitlis’te kamuoyunu rahatsız etmektedir” dedi.

Belediye başkanlarının seçimin ardından ilk icraatlarının personelleri işten çıkarmak olmaması gerektiğini ifade eden Kalır, “Belediye başkanlarımız seçildikten sonra ilk icraat bu olmamalıydı. Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan, Bitlis Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç’un işçi kıyımlarını anlamış değiliz. Başkanlarımıza soruyoruz, işten atılmalarının sebebi nedir? Haramsız çalışmak mı? Hilesiz çalışmak mı? Nedir? Sebepsiz işten atmak neye kime fayda sağlar? Sendikamız Hizmet-İş, demokratik bir sivil toplum örgütü olarak tüm siyasi partilere eşit mesafededir. Faaliyetlerini ve örgütlenme çalışmalarını diyalog ve samimiyetle sürdürmektedir Kurulduğumuz 1979 yılından bugüne 40 yılı aşkın bir süredir yerel yönetimlerde tüm siyasi partilerle çalıştık ve ortak etkinlikler yaptık, birlikte projeler geliştirdik, çalışmaya da devam ediyoruz. Belediyelerde sendikal faaliyetlerimizde hiçbir siyasal amaç gütmedik, çatışmaya neden olmadık, ancak 31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra bazı belediyelerde üyelerimizin iş akitleri feshedilmiş ve zorla sendika değiştirilmesi, iş yeri barışına ve sendikamıza yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nun sözünün arkasında durmasını istiyoruz”

“Hiç kimsenin aşıyla uğraşmayacağız” diye söz veren CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözünün arkasında durmasını beklediklerini söyleyen Başkan Kalır, “Ayrıca Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığından sesleniyoruz. ‘Hiç kimsenin aşıyla uğraşmayacağız’ diye söz veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözünün arkasında durmasını bekliyoruz. Belediye başkanımıza şunu sormak istiyoruz; seçimlerden önce insan haklarından, emekten, işten, aştan, anlayıştan bahseden, iktidara geldikten sonra tam tersini yapmaya neden başladı? Hani olmazsa olmazlarımız insan haklarıydı, unuttunuz mu? Baskı ve zulümden söz eden sizler değil miydiniz? İktidara geldiğinizde ilk iş olarak çöpte çalışan emekçilerin işten atılmaları, o ilde-ilçede halkın huzurunu bozmak kimseye fayda olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Varto ve Gölbaşı belediyelerine çağrıda bulunan Başkan Kalır, “Burada Varto ve Gölbaşı belediye başkanlarına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin. Size güvenen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın. Emekçinin alın teri kutsaldır. Bu şekilde belediyecilik yapılmaz. Son olarak şunları belirtmek isterim ki her türlü haklarımızı kısıtlayabilirsiniz, eksiltebilirsiniz, kesebilirsiniz ama şunu unutmayalım ki emeğimizi ve boğazımızı kesemezsiniz. İş akitleri feshedilen arkadaşlarımızın işe iadesini istiyoruz. Aksi durumda Hizmet-İş olarak üyelerimizin işten ayrılmalarına sessiz kalmayacağız. Her türlü yasal, hukuki girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğimizi yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

“Beni işten attıkları için onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum”

Varto Belediyesinde işten çıkarılan personellerden Gökmen Bingöl haksız yere işten çıkarıldıklarını ifade ederek, “Muş’un Varto Belediyesinde çalışıyordum. Bizi haksız yere işten attılar. Beni alıp çöp işine verdiler. Ekmeğime ihanet etmedim, ekmeğime saygı duydum. Hak-İş Sendikasına üye olmanın suç olduğunu bilmiyordum, devletçi olmanın suç olduğunu bilmiyordum. Yani suçsuz yere bizi işten attılar. Beni işten attıkları için onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Şu anda çocuklarımız perişan bir durumda. 2,5 yıldır belediyede çalışıyorum. Şu anda suçsuz yere işten çıkarıldık. Kayyum tarafından işe alındım ve belediye tarafından dışarı atıldım” dedi.