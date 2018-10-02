THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kayyumlar yaptı, terör örgütü yıktı

Terör örgütü PKK şimdi de kayyumların hizmetlerini hedef aldı. Diyarbakır ve Siirt’te, kayyum görevlendirilen belediyeler tarafından çocuklar için yapılan 2 parkta bulunan oyun grupları yakılıp yıkıldı.

02 Ekim 2018 Salı 15:36
Kayyumlar yaptı, terör örgütü yıktı

Çukur siyasetiyle Doğu ve Güneydoğu’da bazı il ve ilçelerin yerle bir olmasına, yüz binlerce insanın ise göç etmesine neden olan terör örgütü PKK, şimdi de kayyum görevlendirilen belediyelerin hizmetlerini hedef almaya başladı. Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde Kaymakam Yusuf Turhan’ın kayyum olarak görevlendirildiği belediye tarafından çocukların zaman geçirmeleri için yaptırılan parktaki oyun grupları tahrip edildi. Belediye, sosyal medya hesaplarından parkın fotoğraflarıyla, “Yaptığımız hizmetler bazı çevrelerde rahatsızlık uyandırıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için oluşturduğumuz yaşam alanları tahrip ediliyor. Tüm duyarlı hemşehrilerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen çocuklarımızın parklarına sahip çıkalım” paylaşımında bulundu.

Oyun grubunu yaktılar

Siirt’te de, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın’ın görevlendirildiği belediye, 1990'lı yıllarda terör örgütünün zulmünden kaçarak, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yapılan Afet Evleri Mahallesi’ne yerleşen ailelerin çocukları için, 1,5 yıl önce kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi yaptı. Mahalledeki çocuk potansiyeli göz önünde bulundurularak sosyal proje kapsamında çocuk parkı da oluşturuldu. Bu parktaki oyun grubu da yakılarak, tahrip edildi. Mahalle sakinleri kullanılamaz hale gelen oyun grubunu bu hale getirenlerin bir an önce bulunmasını istedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:36
  1. Siirt
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. kayyım belediye
  5. saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    1. 3. havalimanı personel alımı 3...
    2. ABD açık açık tehdit etti: Rusya böyle..
    3. Feribotta patlama! Yüzlerce kişi..
    4. Avrupa mahkemesinden flaş karar! Artık..
    5. Yaz saati kararı temsilcilerimizi..
    6. İngilizce'nin ve İngilizce..
    7. Makineyle beyniniz yıkanmasın!
    8. Alman Başbakan’ı dumura uğratan çıkış:..
    9. Kayyumlar yaptı, terör örgütü yıktı
    10. Öfke dişlerinizi öğütüp, bitiriyor
    11. Başkan Erdoğan Macaristan'a gidiyor
    12. Asgari ücret ocakta ne kadar olacak?
    13. Dönüş sürüyor! 73 bin kişi geldi
    14. İran'da 3 kişi idam edildi
    15. Abdullah Gül hakkındaki iddialara..
    16. Kelliği önleyen yağ asidi
    17. Orman aday olacak mı? Beşiktaş'tan..
    18. Balıkesir'de feci kaza! Yaralılar var
    19. Bisikletten düşmüştü! 13 yaşındaki..
    20. Yeteneğine fırsat tanıyın
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım