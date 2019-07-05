0553 313 94 23

Kayyum işe gelmediği için işten çıkarmıştı, Ahmet Türk yeniden işe aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Vali Mustafa Yaman’ın, işe gelmediği için çıkardığı isimler yeniden Ahmet Türk tarafından işe alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:23
Kayyum işe gelmediği için işten çıkarmıştı, Ahmet Türk yeniden işe aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Vali Mustafa Yaman’ın, işe gelmediği için çıkardığı isimler yeniden Ahmet Türk tarafından işe alındı. Tekrar işe alınan Osman, Hakkı ve İdris Türk ile Davut Kabak’ın Ahmet Türk’ün akrabaları olduğu öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 2016 yılında PKK/KCK soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerine kayyum olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın yönetime geçen Mardin Büyükşehir Belediyesinde, kayyum tarafından işe gelmediği için çıkarılan işçiler yeniden göreve getirildi. İşe izinsiz gelmedikleri için 16 Aralık 2016 tarihinde tutanakları tutulan 8 Aralık 2016 ve 15 Aralık 2016 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz işe gelmedikleri için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çıkışları verilen Osman Türk, Davut Kabak, Hakkı Türk ve İdris Türk, 28 Mayıs 2019 tarihinde yeniden işe alındı.Tekrar işe alınan Osman, Hakkı ve İdris Türk ile Davut Kabak’ın Ahmet Türk’ün akrabaları olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı
    1. Gazetecilere çarpan kaptan serbest..
    2. Bulgaristan Başmüftülüğüne taşlı..
    3. Fatsa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması
    4. AB Komisyon Başkanlığına Ursula von..
    5. İnönü’de ‘Tarla Günü’ yapıldı
    6. Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında..
    7. Kayyum işe gelmediği için işten..
    8. Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu
    9. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    10. İzmir'de "umut çarkı"na darbe
    11. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılıyor
    12. Katar’ın Ankara Büyükelçisi Al-Shafi..
    13. Kumla’da seyyara geçit yok
    14. Siirt’te seyir halindeki araçta yangın
    15. Reyhanlı’daki patlamada ölenlerin..
    16. Ağaoğlu: "UEFA, Avrupa Ligine..
    17. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    18. Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda 4..
    19. Kamboçya’da öldürülen Türk, Adana’da..
    20. Eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış’tan..
    21. Hisarcıklıoğlu: ”Devletimizle birlikte..
    22. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    23. Amasya’da köy yollarında bitümlü sıcak..
    24. İzmir diken üstünde! Afet bölgesi ilan..
    25. Mardin’de ’Muhasebeye Güçlü Engelliler..
    26. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4..
    27. UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne..
    28. Adana'da "görevi kötüye kullanma"..
    29. Norveçli eski bakana sığınmacılara..
    30. MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik