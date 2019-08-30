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Kayyımdan HDP'nin isteğine izin

Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 1 Eylül'de düzenleyeceği "Onurlu barış için demokratik çözüm" mitingine izin verdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:32
Kayyımdan HDP'nin isteğine izin

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzntısı HDP ve sivil toplum örgütlerinin Diyarbakır'da yapmak istediği "1 Eylül Dünya Barış Günü" mitingine valilikten izin çıktı.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, ESP Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ve İçişleri Bakanlığı tarfından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı katılarak birer konuşma yapacak.

"Onurlu barış için demokratik çözüm" sloganıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek miting, saat 16.00'da başlayacak.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu kayyım olarak atanmıştı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu atanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 08:32
  1. Diyarbakır
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Adnan Selçuk Mızraklı
  4. Hasan Basri Güzeloğlu
  5. Sezai Temelli

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