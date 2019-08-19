Kayyım sonrası Bahçeli’den açıklama! MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması dolayısıyla desteğini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyım atanması dolayısıyla desteğini iletti. Devlet Bahçeli, "Diyarbakır, Van, Mardin belediye başkanlarının görevden alınması önemli bir operasyondur. Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarına desteğimiz tamdır" dedi.

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