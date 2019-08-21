Öz Orman-İş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mektup gönderdi! Kayyım kararlarına sendikalar da destek veriyor

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, teröristleri belediyelerde kadrolaştırmaları, belediye temsil kartlarından Türk Bayrağı’nı kaldırmaları, HDP’li olmamaları gerekçesiyle ilçe belediyelere destek vermeyerek belediye parasını HDP’li çevre ilçelere aktarmaları, haklarında açılan davalar olması gibi çeşitli sebeplerle Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyım atanması kararına destek verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek mektubu gönderen Aslan, “Bizler demokrasiye inandığımız gibi, demokrasinin teröre payanda yapılamayacağını da biliyoruz.” dedi.

“Gösterdiğiniz duyarlılığı Türk Milleti asla unutmayacaktır”

Aslan’ın İçişleri Bakanı Soylu’ya gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sur’dan Cizre’ye, birçok beldede devletimize ve milletimize karşı kazılan tuzak çukurlarının, bizzat bu milletin paralarıyla alınmış, belediyeye ait iş makinalarıyla kazıldığı ve dönemin terör bağlantılı belediye yöneticilerinin bu hainliğe imkân ve fırsat verdiği de bir sır değildir. Malum zihniyetin hiç değişmediği, 2015’te kaldığı yerden devam edeceği, daha göreve gelir gelmez şehit yakınlarını işten atmalarından, bir anlamda emek düşmanlıklarından belli olmuştur. Bu defa böylesine bir ihanete gidecek yolu baştan kapatma konusunda gösterdiğiniz cesaret ve duyarlılığı da Türk Milleti asla unutmayacaktır.” Kimi çevrelerden gelen eleştiriler hakkında da yorum yapan Aslan, “Yaptığınız bu fedakârlık karşısında, sanki 2015’teki çukur terörü hiç yaşanmamışçasına, oturdukları sırça köşklerden demokrasi mırıldanmalarında bulunanlar da dikkatimizden kaçmamaktadır; onları da not ediyoruz. Bizler demokrasiye inandığımız gibi, demokrasinin teröre payanda yapılamayacağını da biliyoruz.” ifadelerini kullandı.