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HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den skandal tepki!

HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına CHP’den skandal bir tepki geldi. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:49
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den skandal tepki!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınması ile ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" dedi.

Bekaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı:

Diyarbakır, Van ve Mardin'de 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak yerlerine valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek.

Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir.

"Sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?"

Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:49
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. HDP
  6. CHP
  7. Mehmet Bekaroğlu

YORUM YAZ

  • lkjlkj12 dk önce
    chpden başka bir tepki beklenmezdi zaten nede olsa gizli ortaklar chp hdp ikiz ve gizli kardeştir
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut12 dk önce
    Aslında belediye başkanlığı görevini Vali ve Kaymakamlar yapmalıdır...Boşu boşuna seçimlerle gündem oluşturulması da önlenmiş olur böylece...
  • hizipsavarhizipsavar15 dk önce
    neden şaşırdınız ortak değillermi. bizim terörist dediğimiz onlar için arkadaş oldu. ak mparti bir hata yaptı bedelini ödedi. şimdi siz neden aynı hatayı yapıyorsunuz.
  • Ali BULUT Ali BULUT 18 dk önce
    Bu chpli soysuzların dili çok uzadı pkklilari savunmanın bedeli neden ödetilmiyor? Bir ülkede teröriste destek bu kadar kolay olamamalı bunların dillerinin kesilme zamanı çoktan gecti

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