HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den skandal tepki!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınması ile ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" dedi.

Bekaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı:

Diyarbakır, Van ve Mardin'de 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak yerlerine valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek.

Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir.

"Sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?"

Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır.