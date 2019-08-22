Kayyım atamaları sonrası HDP'li Bilgen'den küstah tehdit! 'Türkiye de Osmanlı gibi...'

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından HDP'li belediyelere destek mesajları yayınlayan FETÖ, doğrudan örgüt propagandası yapmaya başladı. FETÖ'nün yurt dışındaki yayın organına konuşan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, tehditler savurdu. Osmanlı'nın son dönemlerine gönderme yapan Bilgen, "Türkiye de Osmanlı gibi dağılır" dedi.

İç savaş tehditleri savurdu

Konuşmasında iç savaş tehdidi de savuran Bilgen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sokağa çıkmayı doğru bulmuyoruz" sözünü eleştirdi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kitle psikolojisini, nerede, nasıl bir refleks göstereceğini öngörmek her zaman kolay olmayabilir. Sokakları bırakmayın, hayatı durdurun" çağrısına destek veren Bilgen, "İnsanların verdikleri oya sahip çıkması son derece değerlidir. Bunun büyük bir provokasyona dönüşme ihtimalini görmesi gerekenler ise ülkeyi yönetenlerdir" ifadelerini kullandı.