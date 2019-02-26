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KAYÜ’de LÖSEV Yararına Kermes Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına kermes ve seminer düzenlendi.

26 Şubat 2019 Salı 12:56
KAYÜ’de LÖSEV Yararına Kermes Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına kermes ve seminer düzenlendi.


Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu’nun yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Etkinliğin konuşmacısı LÖSEV Aktif İletişim Biriminden Mehmet Merkit, LÖSEV’in çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Seminerin ardından katılımcılar, lösemili çocuklar yararına düzenlenen kermesi ziyaret ederek alış veriş yaptılar.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:56
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