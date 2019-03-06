KAYÜ’de ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’ Konulu Konferans Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü tarafından, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’ konulu konferans düzenlendi.

’2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ kapsamında düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, Himmetdede Altın Madeni İş Güvenliği Yöneticisi Mehmet Osmanoğlu, Himmetdede Altın Madeni İş Güvenliği Uzmanı Ziya Tekdemir ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2019 Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri bu etkinlikte amaçlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekmek olduğunu belirtti. Kayseri Üniversitesi olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunu oldukça önemsediklerini ve bu yönde verilen eğitimlerde de azami ölçüde bulunmaya çalıştıklarını kaydeden Rektör Karamustafa, şunları söyledi;

“İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusu ülkemizde büyük önem arz eden, ülkemiz yöneticilerinin de üzerine bir hayli yoğunlaştıkları önemli bir konudur. Çünkü işyerlerinde iş güvenliğine ne kadar önem verirseniz, o kadar az iş kazası oluşur. Ekonomimizde buna yönelik kayıplar o kadar az olur. Bu yüzden ben üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği kulübümüzü kutluyorum. Çok önemli bir fonksiyonu yerine getiriyorlar. Önderlik ve yol gösterici fonksiyon üstleniyorlar. Öğrencilerimize danışmanlık görevi yapan akademisyenlerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah üniversitemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetişen gençlerimiz, mezun olduklarında, gerek kamu, gerekse özel sektörde üstlendiği vazifelerde iş sağlığı ve güvenliğine azami gayret gösterecek ve örnek teşkil edeceklerdir. Katılımcılara çok teşekkür ediyor, iş sağlığı ve güvenliği konusunun öneminin herkes tarafından bilindiği bir ülke diliyorum.”

Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından Himmetdede Altın Madeni İş Güvenliği Yöneticisi Mehmet Osmanoğlu ile Himmetdede Altın Madeni İş Güvenliği Uzmanı Ziya Tekdemir, çalıştıkları şirkette iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar konusunda katılımcılara bilgiler verdi.