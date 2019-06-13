0553 313 94 23

KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO’dan 30 Öğrenci Mezun Oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını verdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:20
KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO’dan 30 Öğrenci Mezun Oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını verdi. Tören kapsamında 30 öğrenci mezun oldu.


Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediyesi Başkan Vekili Cemil Bayram, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bşçvş. Mustafa Olgun, Tomarza MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal Acar, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal Acar, okul hakkında bilgiler verdi.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasında, mezun öğrencileri tebrik etti.


Rektör Karamustafa, “Mezuniyet günleri sevinçli günlerdir. Neden derseniz? Başarı yakalanmıştır. İki yıllık bir öğrenim döneminin meşakkatli ve yorucu sürecinden sonra öğrencilerimiz sınavlarını, uygulamalarını, stajlarını başarıyla tamamlayarak artık hayata atılıyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle Türk ekonomisine, Türkiye’nin nitelikli insan kaynaklarına nitelikli iş gücü yetiştirmiş olmanın, onları bugün iş dünyasına göndermenin sevincini yaşamaktayız. Siz değerli öğrencilerimizden bugün ayrıldığımız için de biraz buruk üzüntü de yaşıyoruz. Ama bizler, okulunuz, üniversiteniz, sizlerin referansıdır. Okulunuzdan her ne kadar bugün ayrılsanız da, diplomanızı alıp gitseniz de, burayla bağınızı, ilişkinizi hiçbir zaman kesmeyin. Çünkü sizleri yetiştiren hocalarınız, ileri ki yaşamınız için sizlerin bir referans noktasıdır” dedi.


Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ise konuşmasında, “Sevgili öğrencilerimiz, Tomarza’mızda hayatınızın en güzel iki yılını geçirdiniz. Burada güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar edindiniz. İki yılın sonunda da gayretlerinizin karşılığı olarak diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu iki yıllık süre sonunda okul hayatınız bitiyor. Yeni bir hayata başlayacaksınız. Yeni hayatınızda zaman zaman zorluklarla karışılacaksınız. İnişli çıkışlı süreçler yaşayacaksınız. Bu sürelerde sabredeceksiniz, pes etmeyecek, azim göstereceksiniz. Çünkü azmedenler ve sabredenler her zaman başarıya ulaşırlar” diye konuştu.


Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı dönem birincisi Behice Kılıç mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere şed kuşağı bağlanması ve mezuniyet belgesi takdiminin ardından tören son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus, Bahreyn'de "Yüzyılın Anlaşması" toplantısına davetli değil
    1. Tunus, Bahreyn'de "Yüzyılın Anlaşması"..
    2. Köy çocukları için pedal çeviriyorlar
    3. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    4. Üzümoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü oldu
    5. Hırsızlık suçundan aranan şahıs..
    6. Rusya'nın uluslararası rezervleri 500..
    7. Kanser hastası küçük Elif Esma'ya..
    8. Sollamak istediği araca çarptı: 4..
    9. Seyir halindeki araçtan açılan ateşle..
    10. Tezhip sergisi "Müzeyyen"..
    11. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    12. Eyüpsultan’da biyolojik yöntemlerle..
    13. Nevşehir Belediyespor’da Sportif..
    14. Irmakta telef olan ineğine sarılıp..
    15. Turkcell'in "Zeka Gücü Projesi"
    16. Hasan Özer, NK Celik Zenica’da
    17. 'İmamoğlu kazanırsa İSPARK HDP'ye..
    18. Develi Belediyesi’nin kırsal..
    19. HDP'li belediyeler, LGBT'li..
    20. Bakan Yardımcısı Er: "İnşallah..
    21. Erdek’li sporcularından Müdür..
    22. Burkay: “İşimiz Türkiye, gücümüz Bursa”
    23. Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı:..
    24. Hırsızlar yakalanmamak için..
    25. Yıldırım, Sancaktepe'de esnaf..
    26. "Umman Körfezi'ndeki saldırı BAE ve..
    27. İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık..
    28. Sahte polise dilenci kılığında..
    29. TEPSAM Başkanı Yıldırım:
    30. Tatvan Belediyesinden temizlik..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu