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KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’dan 220 Öğrenci Mezun Oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda 220 öğrenci mezun oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:37
KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’dan 220 Öğrenci Mezun Oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda 220 öğrenci mezun oldu.


ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, alaylı ve mektepli terimlerini bir arada barındıran bir okul olduklarını söyledi.


Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, “Okulumuz eğitim-öğretimini yaparken uygulama ağırlıklı olan, bin 30 öğrenci, 3 bölüm, 4 program ve 4 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan uygulama ağırlıklı bir okuldur” dedi.


Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da konuşmasında, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun üniversitelerinin en gözde okullardan biri olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Boztosun, “Üniversitede biz hep teorik eğitim veren kurumlarız. Ama Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun eğitimine baktığınız zaman teoriği pratikle buluşturup, hatta bu pratiğin sonucunda elde edilen ürünleri piyasada yer bulabilen ender okullardan bir tanesidir. Kayseri Üniversitesi kurulurken biz misyonunu uygulama ve proje odaklı diye belirlemiştik. Bizim bu misyonumuza en çok uyan okullardan biridir Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu. Bundan dolayı hem öğretim üyelerini, hem idaresini, hem de öğrencilerimi kutluyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı dönem birincisi Meltem Turhal, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.


Mezun öğrencilere şed kuşağı bağlanması ve mezuniyet belgesi takdiminin ardından tören son buldu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:37
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