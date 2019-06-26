KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek Yüksekokulu’nda İncelemelerde Bulundu

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

MYO girişinde Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse tarafından karşılanan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, okul faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Okula yeni yapılan Atatürk Köşesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Köşesi’nde incelemelerde bulunan Rektör Karamustafa, çalışmalarından dolayı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ve ekibini tebrik etti. Ayrıca otomobil ve mobilya atölyelerinde de incelemelerde bulunan Rektör Karamustafa, atıl vaziyette duran malzemelerin devletin yararına kullanımını sağlamalarından dolayı Prof. Dr. Ercan Karaköse’ye teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın Meslek Yüksekokulu ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu da eşlik etti.