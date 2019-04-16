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KAYÜ Rektörü Karamustafa, Kastamonu’da Turizm Konferansı Verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof.

16 Nisan 2019 Salı 09:58
KAYÜ Rektörü Karamustafa, Kastamonu’da Turizm Konferansı Verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kastamonu Valiliğinin 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinliği çerçevesinde düzenlediği “Turizmde Genel Eğilimler, Ürün ve Markalaşma” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.


Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda turizm sektörü temsilcisi katıldı.


Konferanstaki konuşmasında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, turizmde ürün ve markalaşmanın önemi ile Türkiye’de turizm sektörünün geldiği aşamayı anlattı.


Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmden ülkemizin hak ettiği payı alabilmesi için yapılabileceklere değinen Rektör Karamustafa, “Turizm, sadece deniz, kum ve güneş olarak algılanmamalıdır. Turizmin çok çeşitli alanları mevcuttur. Doğa turizminden kültür turizmine, sağlık turizminden inanç turizmine Türkiye’miz turizm cenneti bir ülkedir. Yeter ki değerlerimizin farkında olalım, korumayı ve yaşatmayı bilelim. Turizmde iyi bir ürün oluşturmak ve marka değeri katmak, ancak iyi bir turizm bilincine sahip olmakla, eğitimle, tanıtımla ve uygun yatırımlarla mümkündür. Turizme marka değer kattığımız zaman ülkemizin maddi anlamda turizm girdilerini önemli ölçüde artırmış oluruz. Bunu başarmak için ise idarecilerden sektör temsilcilerine, eğitimcilerden turizm çalışanları ve vatandaşlara, hepimize büyük görevler düşmektedir” diye konuştu.


Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz plaket takdim etti.


Daha sonra ise Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’e, nezaket ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 09:58
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