KAYÜ Rektörü Karamustafa, Bergama’da Turizm Paneline Katıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İzmir’in Bergama ilçesinde “Turizm ve Yerel Beklentiler” konulu turizm panelinin moderatörlüğünü yaptı.

Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen 83. Uluslararası Bergama Turizm Kermesi kapsamında gerçekleştirilen “Bergama’da Turizm ve Yerel Beklentiler” konulu panelin moderatörlüğünü yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, doğa, kültür ve tarih gibi önemli turistik çekicilik unsurlarına sahip olan İzmir’in Bergama İlçesinde turizmin daha nitelikli bir konuma getirilebilmesi için yapılması gerekenlere değindi.

Rektör Karamustafa, “Turizm genelde ülke ekonomisi, özelde de Bergama için son derece önemli bir sektördür, ödemeler dengesine olumlu katkılar oluştururken, işgücü istihdamına, devlet gelirlerine ve bölgesel kalkınmaya olumlu etkilerde bulunmaktadır. Yeter ki elimizdeki kaynakların turizm kapsamında oluşturacağı değerin farkında olalım ve nitelikli hizmet sunmasının sürdürülebilir rekabet üstünlüğü oluşturmadaki katkıları iyi değerlendirelim. Pazar ihtiyaçlarını karşılayan ürün geliştirme çabaları ile tutundurma faaliyetlerini iyi organize etmenin ve nitelikli hizmet sunmanın önemini göz ardı etmeyelim. Buna ilaveten turizmde çeşitliliğe önem vermeli ve turizmi bir sezon değil tüm yıla yaymanın alternatiflerini oluşturmalıyız. Bu konudaki her türlü çaba iyi sonuçlar verecektir ve gerekli destekler de oluşturulduğunda ülke ve bölge turizminden hak ettiğimiz sonucu alabiliriz” dedi.

Panelin sonunda Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu adına Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, Belediye Başkanı Sayın Koştu ise panelin konuşmacıları olan Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir ile Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya’ya katılım belgesi takdim ettiler.