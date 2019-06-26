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KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Yeni Mezunlarını verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 159 öğrenci mezun oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Yeni Mezunlarını verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 159 öğrenci mezun oldu.


ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine,Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, hayırsever işadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, yüksekokul müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.


Mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve mehteran konseri ile başladı. Ardından Kayseri Üniversitesi’nin tanıtım filmi izlendi.


Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, açılış konuşmasında okul hakkında bilgiler verdi.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasında, mezun öğrencilere tavsiyelerde bulundu.


Rektör Karamustafa, “Sevgili gençler dürüstlükten taviz vermememiz lazım. Dürüstlük son derece önemlidir. Dürüstlüğün simgesi nedir? Yalan söylememektir. Doğru olmaktır. Paylaşımcı olmaktır. Adalet ve hakkaniyet çerçevesinde hareket etmektir. Bunlar son derece önemlidir. Diğer taraftan toplum içerisinde yaşıyoruz. Yalnız değiliz. Dolayısıyla nitelikli iletişim kurma becerilerimizi sürekli geliştirmemiz lazım. İlk önce ailemizle sadakat ve iletişimi kaybetmemiz lazım. Bugün biz Anadolu’nun milli ve manevi değerleri ile yoğrulmuş bir üniversitesi olarak mezuniyet törenlerimizi, köklü ahilik kültürümüzden gelen, bu milletin genleri ile özdeşleşen, iyi insan olmak, ahlaklı insan olmak, ahilik kültürünün simgesi şed kuşağı bağlamayla yapıyoruz. Kep atmanın Türk Milletinin, Anadolu coğrafyasının temelinde bizimle özdeşleşecek bir manası yoktur” diye konuştu.


Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı dönem birincisi Büşra Ertekin mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere şed kuşağı bağlanması ve mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
  1. kültür
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