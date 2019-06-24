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KAYÜ Meslek Yüksek Okulu Yeni Mezunlarını Verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 175 öğrenci mezun oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:27
KAYÜ Meslek Yüksek Okulu Yeni Mezunlarını Verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 175 öğrenci mezun oldu.


ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, yüksekokul müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.


Mezuniyet töreni saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından Kayseri Üniversitesi’nin tanıtım filmi izlendi.


Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, açılış konuşmasında okullarının çok köklü bir kurum olduğunu söyledi.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasına mezun öğrencileri tebrik ederek başladı.


Rektör Karamustafa, “Sevgili gençler sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler Anadolu’nun bağrında Erciyes Üniversitesi’nde eğitim öğretime başladınız ve yine böyle köklü bir üniversitenin özünden çıkan, köklü gelenekleri, milli ve manevi değerlerine bağlı Anadolu’nun mayasıyla mayalanmış Kayseri Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. Bizler sizleri buradan hayata göndermenin mutlu gururunu yaşarken, siz değerli öğrencilerimizden ayrılmanın da buruk üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencilerim, sizler bir takım mesleki ve teknik bilgiler ile hocalarınız tarafından donatıldınız. Bu mesleki ve teknik bilgileri iş dünyasında, ülkemizin, memleketimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi için en iyi şekilde kullanabileceğinizden hiçbir tereddüt duymuyoruz. Sizlere şu tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bizler toplum içinde yaşıyoruz. Toplum içinde yaşamanın ve başarılı olmanın en önemli unsurlarından birisi, nitelikli iletişim becerilerine sahip olmaktır. Bir noktada hayat iyi bir iletişim ve ilişki yönetimidir. Sadece mesleki ve teknik bilgi sizi hayatta başarılı kılmaz. Çevremizle sağlıklı iletişim kurabilmeliyiz. Bu bize inanın başarıyı getirecektir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı dönem birincisi Okan Altıparmak mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.


Mezun öğrencilere şed kuşağı bağlanması ve mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören son buldu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:27
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