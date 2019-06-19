KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO’da Mezuniyet Coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda 160 öğrenci mezun oldu.

Develi Seyrani Kampüsü Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Develi Kaymakamı Murat Duru, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Develi Belediye Başkan Vekili Hakan İsmet Belen, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Delice, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Özcan Cengiz, yüksekokul müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Kayseri Üniversitesi’nin tanıtım filmi izlendi. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Delice, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirerek mezun etmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da konuşmasında, Kayseri Üniversitesi’nin genç ama önemli bir üniversite olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı Boztosun, “Kayseri Üniversitesi genç ama önemli bir üniversite. 18 Mayıs’ta bir yaşımızı doldurduk. Buradan mezun olan gençler çok şanslı. Neden? Erciyes Üniversitesi olarak eğitimlerine başladılar, şimdi Kayseri Üniversitesi olarak mezuniyetlerini yapıyoruz. Develi Kampüsümüz bizim merkezden sonraki en büyük kampüsümüz. Burada iki yeni fakülte kuruldu. Sayın dekanlarımda burada. Biri İslami Bilimler Fakültesi, diğeri de Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi. Yani Develi kampüsünde şuanda iki fakültemiz, bir de meslek yüksek okulumuz var. Sağ olsun hayırseverlerimiz buraya biz gelmeden, daha Erciyes Üniversitesinde iken binaları oluşturmuşlar. Eğitime hazır hala getirmişler. Biz geldikten sonra da bu binaların çalışmalarını yapmaya başladık. Nasıl doldururuz diye, hep hayal ettik. Çalıştık. Şuanda iki fakültemize YÖK nezdinde öğrencilerimizi alıyoruz. Eksiklerimizi tamamladık Öğretim Üyelerimizi aldık. Personelimizi de tamamladık. Dolayısıyla, Develi Seyrani Kampüsümüz bizim merkezden sonraki en büyük kampüsümüz oldu. Bizim öngörülerimize göre 5-6 yıl sonra 5 bin öğrenci kapasiteli bir kampüs olacak. Meslek Yüksekokulunu da büyüttük. İki bölüm kurduk ve kurmaya da devam edeceğiz” dedi.

Mezuniyet törenlerinde kep atma yerine neden öğrencilere kuşak bağladıklarını da açıklayan Rektör Yardımcısı Boztosun, “Bugünkü törende yeni bir teknikle öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Yeni bir tarzla mezun ediyoruz. Müdürümüzde bahsetti. Bizde kısaca bunu vurgulayalım. Türkler 3 bin yıllık tarihe sahip olan ve bin yıldır bu topraklarda yaşayan bir ırk. Bizim mezuniyetlerimizde genelde kep atma oluyordu. Baktığınız zaman Türk tarihinde kep atmanın bir karşılığı yok. Biz dedik ki, gençlerimize, ailevi geleneklerden gelen ve ustanın çırağına ya da kalfasına bağlamış olduğu kuşakla bu çocuklarımızı mezun edelim. Bu kuşağın manası büyük. Mezuniyet törenlerimizde öğrencilerimize kuşak bağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Develi Belediye Başkan Vekili Hakan İsmet Belen de konuşmasında, belediye olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Vekili Belen, “Develi Belediyesi olarak burada yapılacak her türlü eğitim faaliyetlerine katkı verme konusunda kendimizi zorunlu hissediyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu bundan önce de olduğu gibi, bundan sonra da yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmek isterim” şeklinde konuştu. Develi Kaymakamı Murat Duru ise konuşmasında şunları kaydetti;

“Mezuniyetler hüzün ve mutluluk arasında gidip gelen bir duygudur. Tabi bu duyguyu hepimiz yaşadık ve inanki sizin yerinizde olmak isterdim. Ailelerinizi ve sizleri kutluyorum. Mezun oluyorsunuz. Bundan sonra zorlu bir hayat sizleri bekliyor. Ama sizlerin zorlukları aşarak başarılı olacağınızdan eminim.” Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı dönem birincisi Abide Solmaz mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet töreni kapsamında Develi Kampüsüne katkıda bulunan hayırseverler Suat Köylüoğlu ve Mustafa Temur’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu tarafından plaket takdim edildi.

Mezun öğrencilere şed kuşağı bağlanması ve mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören son buldu.