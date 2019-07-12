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KAYSO’da Sanayi İşbirliği Projelerini Uygulama Toplantısı Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) işbirliğinde Sanayi İşbirliği Projelerinin (SİP) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:08
KAYSO’da Sanayi İşbirliği Projelerini Uygulama Toplantısı Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) işbirliğinde Sanayi İşbirliği Projelerinin (SİP) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


KAYSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak ve bunu kalıcı kılmak için kalkınma çabalarının ekonomik ve sosyal alanda kapsamlı reform çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.


Kamu alımlarının ülkemizin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına katkı sağlanması açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Ülkemizde kamu alımları teknoloji transferine ya da sanayinin gelişimine yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise kamu alımlarının, yoğun bir şekilde yerli üretimi ve teknoloji geliştirilmesini desteklemek üzere bir politika aracı olarak kullanılmakta olduğunu bilmekteyiz” dedi.


Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli faaliyetler yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, KAYSO olarak yerli ve milli teknoloji hamlesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşkilatı Genel Müdürlüğü Sanayi İşbirliği Programı Daire Başkanı Hande Ünal ise kamu ihalesindeki düzenlemeleri 6 aydır il il gezerek anlattıklarını dile getirdi. Son yıllarda savunma sanayinde sağlanan yerlileşmeye dikkat çeken Ünal, sağlanacak işbirlikleri sayesinde enerji, sağlık gibi tüm alanlarda yerlileşmenin artabileceğini kaydetti.


Konuşmaların ardından Bakanlıktan gelen uzmanlar, kamu ihale kanunundaki düzenlemelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:08
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