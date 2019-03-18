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KAYSO’da İstihdam Seferberliği Kapsamında İstihdam Ofisi Kuruldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında KAYSO hizmet binasında istihdam ofisi kurduklarını açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
KAYSO’da İstihdam Seferberliği Kapsamında İstihdam Ofisi Kuruldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında KAYSO hizmet binasında istihdam ofisi kurduklarını açıkladı.


"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu anımsatan Başkan Büyüksimitci, “Bu teşviklere ilişkin üyelerimizin sorularına anında cevap verebilmek için hizmet binamızda istihdam ofisi oluşturduk. Üyelerimiz istihdam seferberliği ile ilgili her türlü desteği bu ofisimizden alabilecekler. Kayseri olarak istihdama en yüksek katkıyı vermek için kurduğumuz ofis aracılığı ile tüm üyelerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütecek, teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda kendilerine destek olacağız” dedi.


2017’deki istihdam seferberliğinde Kayseri’nin istihdama çok ciddi destek sağladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “2017 yılında istihdama katkı veren ilk 10 il içerisinde yer almış, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından plaketle ödüllendirilmiştik. Bu senede ülkemizin geleceği için üyelerimizle el ele verip elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Kampanyaya ilk tepkiler oldukça memnuniyet verici. İnşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.


İşverenlere bu tarihi teşviklerden yararlanma çağrısında bulunan Başkan Büyüksimitci, bu işi daha önce başardıklarını, bu seferde başaracaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
  1. doğa

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